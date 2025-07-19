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TİGEM Amasya'da 2 bin kuzu satacak

TİGEM 2 bin reforme erkek kuzuyu satmak üzere ihale açtığını duyurdu.

AA AA
19.07.2025 10:40
TİGEM Amasya'da 2 bin kuzu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yeni bir satışa imza atmaya hazırlanıyor.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Amasya'da bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi Bafra ırkı reforme 2 bin erkek kuzu, partiler halinde canlı ağırlığı üzerinden satılacak.

İHALE TARİHİ: 25 TEMMUZ

İhale, açık artırma usulüyle 25 Temmuz'da işletmenin toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.

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