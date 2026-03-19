SGK'dan 'sahte bayram ikramiyesi mesajı' uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Kurum, özellikle yaklaşan bayram öncesinde 'ikramiye ödemesi' bahanesiyle gönderilen sahte mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ MESAJIYLA SAHTE SİTELERE YÖNLENDİRİYORLAR

SGK tarafından yapılan güncel açıklamada, bazı vatandaşların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın adı kullanılarak gerçeği yansıtmayan bildirimler gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Dolandırıcılar tarafından iletilen mesajlarda, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Ödemenizi almak için linke tıklayın" gibi ifadeler yer aldığı, bu mesajların vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

"RESMİ KURUMLAR LİNK GÖNDEREREK ONAY TALEP ETMEZ"

Kurum, bu tür içeriklerin tamamen asılsız olduğunu ve resmi kurumlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, resmi kurumların hiçbir şekilde SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğinin altı çizildi.

'KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN' UYARISI

Vatandaşların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesi, bağlantılara tıklamaması ve kimlik, banka bilgileri gibi kişisel verilerini paylaşmaması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların yalnızca SGK’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğini belirterek, şüpheli durumların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.