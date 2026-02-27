Almanya'da yaşayan gurbetçi, ülkenin sağlık sistemini eleştirdi

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor.

Ülkede yaşayan gurbetçilerden zaman zaman ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor.

Bu eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

Oğlu üzerinden yaşadığı bir olay üzerinden sağlık sistemini hedef alan gurbetçi isyan etti.

3 AYRI DOKTORA GİTMEK ZORUNDA KALDILAR

Oğlunun hırıltılı boğaz şikayeti sonrası doktora gitmeye karar verdiklerini belirten vatandaş, aile doktorunun verdiği sevk kağıdı sonrası kulak burun boğazın yolunu tuttuklarını söyledi.

Burada oğluna teşhis koyulduğunu belirten gurbetçi, "Daha sonra kulak burun boğazcıya gittikten sonra orada bize dediler ki 'evet oğlunuzda hem geniz eti var hem de gece şikayetleri. Bademcik alınması gerekiyor'" ifadelerini kullandı.

Kendilerine iki ayrı operasyonun olacağının söylendiğini ifade eden Baba, operasyonun için bu sefer de hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

"HASTANEDEN RANDEVU ALAMIYORSUNUZ"

Bu kısımda işlerin daha da zorlaştığını ifade eden gurbetçi "Yani ikinci doktora da gittik. İkinci doktor bize bir sevk daha verdi. O sevki daha alıp hastanenin yolunu tutmak için hastaneden randevu almaya çalıştık.

Hastaneden randevu alamıyorsunuz. Çünkü bazı günler normal elimizi kolumuzu sallayarak gidebildiğimiz için diğer randevular kapalı gibi bir şey yani. Randevu alamıyorsunuz. Almaya çalışırken alamıyorsunuz." dedi.

15 DAKİKALIK OPERASYON İÇİN 5 AY SONRASINA RANDEVU VERDİLER

Konuşmasının devamında çaresiz kalarak beklemeli hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını anlatan baba, "Gittik bekledik ve sevk kâğıdımızı verdik. Oradakiler kontrol ettiler sevk kâğıdımızı bize verdiler. 7'nci ayın 17'sinde operasyonumuz var. Biz hangi aydayız? Şubat'tayız. 7'nci ayın 17'sinde.

Ben merak ettim sordum nasıl bir operasyon olacak, nedir, ne değildir diye. Bana dediler ki 15 dakikalık bir operasyon olacak. O kadar büyük bir şey değil. Peki, o meslekten doktor operasyonu 27 ay mi? Evet, işte bu yüzden buranın gerçekten sağlık sistemi kötü." şeklinde konuştu.

"İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ SİZ KARAR VERİN"

Yaşadıkları sonrası Türkiye'ye gitme kararı aldıklarını söyleyen vatandaş burada işlerini çok daha hızlı halledebileceklerini düşündüğü belirtti.

Almanya'da hastaneye alınmanın tek yolunun ölümle burun buruna gelmek olduğunu ifade eden gurbetçi, "Çocuk hasta oluyor, 38'e gidiyorsun, diyor ki sana, çocuğun ateşi 39 olduğunda gel. Böyle bir sistem var burada. İyi mi kötü mü bilmiyorum, siz karar verin. Bence kötü. Yani ben istediğim zaman hem doktora, hem hastaneye, hem eczaneye, her şeye erişebilmeliyim bence. Ama burada böyle bir sistem var yani." ifadelerine yer verdi.