Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon tahminleri açıklandı

Şubat ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

TÜİK, açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından beklenti anketi yapıldı.

Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK YÜZDE 2,87 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

YILLIK YÜZDE 31,42 TAHMİNİ

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubat ayında yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 24,16

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

EKONOMİSTLERİN 2026 BEKLENTİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında aylık yüzde 4,84 artış göstermiş ve yıllık 30,64 olmuştu.