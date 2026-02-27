Abdulkadir Uraloğlu: 15 yaş altının sosyal medyada zaman geçirmesini istemiyoruz

Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Birçok faaliyetin Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliklere Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Uraloğlu burada stantları gezerek çocuklarla sohbet etti.

"RAMAZAN'IN HOŞGÖRÜSÜNÜ YAŞATMAK ÇOK KIYMETLİ"

Burada gazetecilere değerlendirmede bulunan Uraloğlu, katılımın çok fazla olduğu "Külliye'de Ramazan" etkinliğiyle, çocukların sanal ortamdan gerçek ortama doğru çekildiğini belirterek, "Burada sadece hoş vakit geçirmek değil, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onlara oyunlarla eğlenceli şekilde ramazanın hoşgörüsünü, mutluluğunu yaşatmak kıymetli." diye konuştu.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada ayrıca çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine de değindi.

"ÇOCUKLARIMIZ İNTERNET ORTAMINDA OLMASI GEREKTİĞİ KADAR OLACAK"

Bunun bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Çocuklarımız, internet ortamında, dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacak. Olması gerektiğinden kastımız nedir?

Gerek kendi ödevlerini yapma, gerek gelişimlerini sağlamak, kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları oymalarını istiyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın bu mecraların dışına bir yerlere götürülmelerini istemiyoruz." dedi.

"15 YAŞ ALTININ SOSYAL MEDYADA OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Bazı mecraların 15 yaş altı için uygunsuz olduğunu ifade eden Bakan, "Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarında zaman geçirmelerini istemiyoruz.

Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclisimizin takdirine sunduk." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNUN DESTEĞİ ARKAMIZDA"

Konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Meclisimiz bunu değerlendirecektir.

Bu yönde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 80'in üzerinde bu çalışmanın desteklendiğini söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.