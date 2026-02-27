ABD'de üretici enflasyonu ocak ayında beklentilerin üzerine çıktı

ABD'nin ekonomi verileri, dünyadaki dengeleri etkiliyor. Bugün de ABD'de üretici enflasyonu anlamına gelen "Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)" yayımlandı.

ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

ÇEKİRDEK ÜFE DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 yükselmişti.

ÜRETİMDE GİRDİLERİN FİYATLARINI ÖLÇÜYOR

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.