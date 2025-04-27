Titanik'te yazılan kehanet mektubu 400 bin dolara satıldı

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Dönemin en önemli projelerinden Titanik, buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Titanik, yolcuları ile birlikte battı ve bu trajik sonla ilgili hikayeler günümüzde de yankılanmaya devam ediyor.

Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

KAZAZEDELERDEN GRACİE, GEMİDEYKEN MEKTUP YAZDI

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup görücüye çıktı.

MEKTUP, ABD'Lİ KOLEKSİYONCU TARAFINDAN 400 BİN DOLARA ALINDI

Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

İlk tahminlere göre, yaklaşık 80 bin dolardan alıcı bulması beklenen mektubun satış fiyatı ise dikkati çekti.

"KEHANET MEKTUBU"

"Kehanet niteliğinde" olarak tanımlanan mektupta ise Gracie'nin Titanik hakkında, "Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

YOLCU KAZADAN 8 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Mektubu kaleme alan Gracie, kazayı atlattıktan sonra, yaşadıklarını anlattığı "Titanik Hakkındaki Gerçekler" adlı bir kitap yazmıştı.

Kaza günü geçirdiği hipotermiyi tam anlamıyla atlatamayan Gracie, Titanik'in batmasından 8 ay sonra diyabete bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetmişti.

TİTANİK, ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1.500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.