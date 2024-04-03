TKDK, 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gaziantep'te destek verdiği projelere ait bilgi paylaştı.

AA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, 2011'den bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.

Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi.

Poyraz, "IPARD 3 ve TKDK Gaziantep Lansman" programının açılışında, desteklerle vatandaşların gelir seviyeleri ve iş imkanlarının artırılmasını hedeflediklerini belirterek şuyle konuştu:

Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması, tarımsal işletmelerimizin gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi kriterlere ilişkin AB standartlarına uyumu için Gaziantep'in de dahil olduğu 81 ilimizde İPARD 3 döneminde yatırımlarımıza destek olacağız.

"Ülkemizde 90 milyar liranın üzerindeki bir yatırıma destek olmuş bulunuyoruz"

TKDK olarak en yeni teknolojileri kullandıklarını anlatan Poyraz, ihracata yönelik çalışmalara da destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdiğimiz 45 milyar lira hibeyle ülkemizde 90 milyar liranın üzerindeki bir yatırıma destek olmuş bulunuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 100 bin insanımıza istihdam sağlandı. İPARD 3 programıyla birinci çağrımıza çıkmış bulunuyoruz. Birinci çağrının büyüklüğü 66 milyon euro olmakla birlikte yıl içinde toplamda 248 milyon euroluk çağrıya çıkacağız ve bunu da 81 ilimizde ilk defa uygulayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)