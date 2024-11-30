TMO, 90 gün vadeli arpa ve yulaf satışı yapacak

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayı açıkladı.

Başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere 90 gün vadeli, vade farksız arpa ve yulaf satışı gerçekleştirecek.

TMO'dan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin satışına ilişkin bilgi verildi.

YEM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Açıklamada, TMO'nun yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere, tüm sektörlere yönelik peşin satışların yanı sıra 90 gün vadeli, vade farksız arpa ve yulaf satışına başlayacağı bildirildi.

TON BAŞINA FİYATLAR

2 Aralık'tan itibaren başlayacak satışlarda grup ve depolama durumuna göre arpaların ton başına 8 bin lira ile 8 bin 500 lira, yulafların ise ton başına 7 bin lira ile 7 bin 80 liraya verileceği belirtilen açıklamada, şunlar bilgiler kaydedildi: