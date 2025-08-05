TMO: Giresun kalite fındığın kilosu 200, Levant kalitenin kilosu 195 lira oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için ise 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg,

Levant kalite için; 195,00 TL/Kg olarak belirlendi.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLEDİ

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (Yüzde 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, Levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecek.

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

ALIMLAR 25 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecek.

Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.