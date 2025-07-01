TMO, hububat alım bedellerini aktarmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerinin başladığını belirterek, "11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

2025 YILI HUBUBAT ALIM ÖDEMELERİNE BAŞLANDI

TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.