TMO'nun 2025 yılı hububat alım fiyatları belli oldu

AA & Ensonhaber

Çiftçilerin merakla beklediği haber geldi...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını açıkladı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mayıs ayında lokal olarak başlayan hububat hasadı, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 2 seviyesine ulaştı.

Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO, 12 Mayıs 2025'ten itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında teslim almaya başlayacak.

TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı gerçekleştirecek.

Açıklamada, 2025 yılı TMO hububat alım fiyatlarının (2. grup ürünler için) ton başına; makarnalık buğdayda 13 bin 500 TL, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 TL ve arpada ise 11 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi.

DESTEKLERLE BİRLİKTE FİYATLAR ARTACAK

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin yerini, Yeni Destekleme Modeli kapsamında "Temel Destek" ve üretim planlamasına uyulması halinde "Planlı Üretim Desteği" alacak.

Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek de yeni modelde aynı şekilde devam edecek.

Belirlenen alım fiyatlarına ilave olarak, Bakanlık tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere, ortalama verim dikkate alınarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak.

Bu desteklerle birlikte üreticilerin eline geçecek toplam miktarın, ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 16 bin 020 TL, arpa için ise ton başına 13 bin 520 TL olacağı belirtildi.

TMO ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatını takiben 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak.