TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı: 120 lira

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğu belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

"TMO ALIM FİYATI, KİLOGRAM BAŞINA 120 LİRA OLDU"

Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, şu bilgi verildi: