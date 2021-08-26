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    TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyadan da duyuracak

    TMSF, satış ihalelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile sosyal medya hesaplarından da duyuracağını açıkladı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 16:53
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    TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyadan da duyuracak

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

    KAMUYA AİT VARLIKLARIN YÜKSEK BEDELLERLE SATIŞINI SAĞLAMAK AMACIYLA

    Yapılan açıklamaya göre TMSF, düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.

    TMSF ihaleleri sosyal medyadan duyuracak

    İLK SATIŞ TWEET’İ YAYINLANDI

    TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.

    Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.

    Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List/arac-satis-ilani adresinden erişilebiliyor.

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