TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı: Bedeli 16,5 milyar TL

TMSF'nin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı...

Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin her biri 1 TL nominal değerli 512 milyon payı, ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

16,5 MİLYAR TL İSTENİYOR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihalenin muhammen bedeli 16,5 milyar TL, ihaleye katılım teminatı ise 825 milyon TL olarak belirlendi.

12 Mayıs'ta yapılacak ihaleye 11 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

69 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

1957 yılında kurulan İstikbal, oturma gruplarından yemek odasına, yatak odasından çocuk ve genç odalarına, yatak, bazadan bahçe mobilyalarına kadar çok sayıda ürünü Kayseri, Sakarya ve Diyarbakır’da bulunan 4 ayrı tesisinde üretiyor.

Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

DAHA ÖNCE ALICI ÇIKMADI

İstikbal Mobilya için daha önce 30 Eylül 2025 tarihinde bir ihale düzenlendi.

12,5 milyar TL muhammen bedel ile satışa sunulan dev marka için uygun teklif veren bir yatırımcı çıkmadı ve ihale süreci sonuçsuz kaldı.

TMSF, yaklaşık 6 ay aradan sonra bedelde 4 milyar TL’lik bir artışa giderek satış sürecini tekrar başlattı.

FETÖ'NÜN GÜDÜMÜ ALTINDAYDI

1957 yılında Boydak Holding tarafından kurulan İstikbal, Bellona ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi, Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

SAHİPLERİ CEZA ALDI

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.