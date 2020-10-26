TMSF, Naksan ve Royal Halı'yı yeniden satışa çıkardı

TMSF, Naksan, Nakpilsa, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini yeniden satışa çıkardı. TMSF bu işletmeleri daha önce de 6 Ağustos tarihinde satışa çıkarmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini yeniden satışa çıkardığını duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1 milyar 120 milyon lira, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon lira, Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon lira ve Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87 milyon 500 milyar lira olarak belirlendi.

İHALELER 18 ARALIK’TA

Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüklerin ihaleleri 18 Aralık'ta TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak.