TMSF'den yeni satış ihalesi

TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi. En fazla teklifi veren firmanın ihaleyi kazanmasına kurumun uygunluk vermesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılında faaliyetleri durmuşken kayyum olarak görevlendirildiği ve tam kapasite çalışır hale getirdiği Naksan Plastik’in satış ihalesini gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK TEKLİF 1,2 MİLYAR LİRA

Naksan Plastik’in satış ihalesinde en yüksek teklif 1 milyar 245 milyon lira oldu.

Dört büyük uluslararası danışmanlık şirketinden biri tarafından yapılan değerlemelerden sonra 1 milyar 179 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan Naksan Plastik’in ihalesi, TMSF binasında yapıldı.

İHALEYE 3 YATIRIMCI KATILDI

İhale sürecinde, 7 yatırımcı tarafından şartname satın alınmasına rağmen, ihalede 3 yatırımcı tarafından teklif sunuldu. Kapalı zarflardan çıkan teklifler 1 milyar 245 milyon lira, 1 milyar 180,5 milyon lira ve 827 milyon lira oldu.

Açık artırma aşamasına geçilmesinin ardından iki firma tekliflerinde artışa gitmezken, en yüksek teklifi veren firma da nihai tekliflerinin 1 milyar 245 milyon lira olduğunu ihale komisyonuna bildirdi.

İHALE SONUCU KURULCA UYGUNLUK BEKLİYOR

TMSF Fon Kurulu'na sunulacak olan ihale sonucu, kurul tarafından uygun bulunduğu takdirde, Rekabet Kurumu ve gerekli diğer kurumlara bildirimde bulunulacak.

Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kurumlardan da uygunluk geldiğinde, TMSF Fon Kurulu son kararını verip satışı onaylarsa, ihaleye katılan firmalar ve teklifleri kamuoyuna duyurulacak.