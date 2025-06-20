TOBB: 2025'te en çok İran ortaklı yabancı şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Ocak-mayıs döneminde kurulan 2 bin 517 yabancı ortak sermayeli şirketin 96'sının İran ortaklı kurulduğu görüldü.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5 artışla 8 bin 716'ya ulaşırken kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,2 artışla 2 bin 921 olarak gerçekleşti.

5 aylık veriler incelendiğinde Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 44 bin 896'ya geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Şirketlerin ortaklık yapıları incelendiğinde ise, Mayıs 2025’te kurulan 8 bin 716 şirketin 568 adedinin yabancı ortak sermayeli olduğu görüldü.

Kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 76’sı anonim, 492’si limited şirket oldu.

Mayıs 2025’te kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 21’i Çin, 14’ü Türkmenistan ortaklı olarak kuruldu.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER

Ocak-mayıs döneminde kurulan 44 bin 896 şirketin 2 bin 517'sini ise yabancı ortak sermayeli şirketler oluşturdu.

Bu şirketlerin 335'i anonim, 2 bin 182'si ise limited şirket olarak kuruldu.

İLK 5 AYDA EN ÇOK İRAN ORTAKLI ŞİRKET KURULDU

2025 Ocak-Mayıs döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise İran ortaklı şirketler zirveye yerleşti.

2 bin 517 yabancı sermayeli şirketin 96'sının İran ortaklı kurulduğu görüldü.

İran ortaklı anonim şirket sayısı yalnızca 1 olurken, limited şirket sayısı ise 95 oldu.