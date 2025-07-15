TOBB Nefes Kredisi'ne 16,2 milyar liralık talep

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'nde bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldığını bildirdi.

KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere, geçen hafta TOBB Nefes Kredisi'nin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi’nde bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar lira için onay vermiş olup, bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırılmasına devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

TOBB'UN KREDİ VERİLECEK FİRMA SEÇİMİNDE YETKİSİ YOK

TOBB'un, oda ve borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak.

KİMLER ALABİLECEK?

Nefes Kredisi’nden TOBB üyesi; Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyesi olan işyerleri yararlanabilecek.

ALTI AY ÖDEMESİZ 36 AY KREDİDE FAİZ YÜZDE 37-38

TOBB, KGF ve bankalar ile yapılan protokole göre Nefes Kredisi'nde faiz vadeye göre yüzde 37-38 aralığında olacak.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Altı ay geri ödemesiz dönemin bulunacağı kredilerde, 24 aya kadar yüzde 38, 24 ay üzerindeki vadede ise yüzde 37 faiz uygulanacak.

ÜST LİMİT 2 MİLYON LİRA

Kefalette üst limit 2 milyon lira olacak ve bu kefalet karşılığında firmalar 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

KOMİSYON YÜZDE 1, BSMV MUAFİYETİ YOK

Kredilerde kefalet için başvuru ücreti 5 bin lira olacak. KGF’nin kefalet komisyon oranı ise ilk yıl yüzde 1 olacak. Takip eden yıllarda ise yüzde 1,5 oranında kefalet komisyonu alınacak. Bu kapsamda kullanılan krediler BSMV’den muaf tutulmadı.

KREDİYLE DÖVİZ VE ALTIN ALINAMAYACAK

Krediler; yararlanıcıların faaliyet alanı dışında, döviz, altın ve mücevherat gibi ürünlerin alımında kullanılamayacak.

BAŞVURULAR HANGİ BANKALARA YAPILACAK?

Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyenler; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank şubelerine başvuracaklar.