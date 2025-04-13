TOBB: Üreticilerimiz, borçların faizsiz ertelenmesini istiyor

İHA

Türkiye genelinde 35 ilde zirai don tespit edildi.

Zirai don nedeni ile çiftçiler sorun yaşıyor.

Bu aşamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai donun tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtığını belirterek, "Üreticilerimiz, bütün bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor." belirtti.

"GELEN ŞİKAYETLERE GÖRE BÜYÜK BİR ZİRAİ DON OLAYI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde yaşanan zirai don felaketi, tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Ticaret Borsası Başkanlarımız ve üreticilerimizden gelen şikayetler, büyük bir zirai don olayı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

BORÇLARIN FAİZSİZ ERTELENMESİ BEKLENTİSİ

Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Kamudan ek destekler talep eden üreticilerimiz, Ziraat Bankası başta olmak üzere bütün bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor.

Sigorta konusunda ise TARSİM'den özel hassasiyet bekleniyor. Tüm üreticilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun.