Toparlanma başladı! Çin ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,2 büyüdü Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak 2023 yılında yüzde 5,2 büyüdü. Bu rakam, koronavirüs salgının döneminden sonra toparlanmayı işaret ediyor.

AA

Çin ekonomisi, koronavirüs salgınında yaşadığı sarsıntılı dönemin ardından aldığı tedbirlerle yeniden yükseliş dönemine girdiğinin sinyalleri vermeye başladı.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Çin'in Ocak-Aralık 2023 döneminde, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), verilerini aktardı.

Dünyanın en büyük ikinci büyük ekonomisi, önceki yıldaki düşük büyümenin ardından, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydetti.

2022'de 120,4 trilyon yuan (yaklaşık 17,01 trilyon dolar) olan GSYH, 2023'te 126,06 trilyon yuana (yaklaşık 17,71 triyon dolar) ulaştı.

Büyüme hedefinin üzerinde

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerine çıktı.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, koronavirüs salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'nin ardından, 1976'dan bu yana en düşük hasıla artışını kaydetmişti.

Son çeyrekteki büyüme yüzde 5,1 oldu

UİB, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 5,1 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi 2023'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5, ikinci çeyreğinde yüzde 6,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Sanayi üretimi yüzde 4,6 büyüdü

UİB verilerine göre, 2023'te sanayi üretimi yüzde 4,6, tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar yüzde 7,2 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2023'te önceki yıla göre yüzde 3 artış kaydetti.

Genç işsizliği hala yüksek

İşsizlik oranı 2023 sonunda 5,2 olurken, 2022 yılı sonuna kıyasla 0,4 puan azaldı. 16-24 yaşları arasındaki işsizlik oranı ise 14,9 oldu. Yaz aylarından bu yana ilk kez açıklanan genç işsizliği oranı, hala yüksek seyrediyor.

Öte yandan UİB, genç işsizliğin temmuzda yüzde 21,3 ile rekor seviye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)