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    Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

    TÜİK'in verilerine göre şubat ayında ciro endeksleri toplamda yüzde 105,4 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:01
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    Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 Ciro Endeksleri verilerini yayınladı.

    Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 yükseldi

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 artış gösterdi.

    toplam-ciro

    Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında aylık yüzde 7,9 artışa geçti.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.

    Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı #2


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