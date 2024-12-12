Toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi

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Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu.

Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında yüzde 12,9, 2022 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri (IFATS), yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistik olarak tanımlanıyor.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli ve 2019/2152 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ve EBS Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/1197 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak derleniyor.

Bu istatistikteki ekonomik göstergeler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen "Yapısal İş İstatistikleri" kapsamında yer alan girişim verilerinden elde ediliyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI YABANCILARIN EN YOĞUN OLDUĞU FAALİYET

Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİMLERDE EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKE ALMANYA

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden bin 131 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.