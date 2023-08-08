Toplu sözleşmede ön müzakere süreci tamamlandı 7’nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama bitti. Hafta boyunca süren komisyon çalışmalarında genele ve hizmet kollarına ilişkin maddeler ön müzakereden geçti. Komisyon çalışmaları çerçevesinde genele ilişkin teklifler dahil olmak üzere 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi.

İHA

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmelerine çevrildi.

1 Ağustos’ta başlayan 7’nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri, bugün itibarıyla tamamlandı.

Teklifler tek tek masaya yatırıldı

2 Ağustos’ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

11 hizmet kolu ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri de gözden geçirildi.

Raporlar ışığında müzakere edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Hükümet ikinci teklifini 17 Ağustos'ta sunabilir

9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek.

14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.

15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.