TPAO'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, Tekirdağ sınırları içinde program, 2031 yılına kadar devam edecek.

Türkiye, yer altı kaynakları arama konusunda çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasının ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

2031'E KADAR UZATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre, Tekirdağ sınırları içinde petrol işletme ruhsat sahalarının 1 Nisan'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Nisan 2031'e kadar uzatıldı.