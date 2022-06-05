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    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor

    Türkiye’nin her köşesinde ulaşımı kolaylaştıracak ve rahatlatacak çözümler için faaliyetler sürerken Trabzon’da da viyadük ve tünel inşaatları sürüyor.
    • 05.06.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:25
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    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor

    Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu’nun yükünün hafifletecek olan toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı’nda viyadük ve tünellerin yapımı Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösteriliyor.

    Çukurçayır 1 Tünelinde çalışma var

    İHA'nın haberine göre, Trabzon’un Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor.

    Trabzon’da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı’nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe mahalleleri arasında yoğunlaşıyor.

    Boztepe ve Bahçecik Tüneli’nde faaliyetler devam ediyor

    Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli’nin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor #1

    İstimlak edilen binaların yıkım işleri devam ediyor

    Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak’ta istimlak edilen binaların yıkım işleri de bir yandan sürüyor.

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor #2

    Projede yapılacak etaplar

    Anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

    2x3 şeritli bölünmüş olarak yapımı devam projede, bugüne kadar Yıldızlı Yonca Kavşağı ile Çatak 2 Köprülü Kavşağı arasında kalan ilk 14,5 kilometre uzunluğundaki kesim tamamlanarak trafiğe açılırken böylece 2 bin 440 metre uzunluğunda Akyazı Tüneli (Çift tüp),441 metre uzunluğundaki Akyazı-Kanuni bağlantı tüneli (Tek tüp), bin 19 metre uzunluğundaki Beşirli Tüneli (Çift tüp) ile 342 metre uzunluğundaki Karşıyaka Viyadüğü ve 13 adet Köprülü Kavşak ile 2 adet hemzemin kavşak trafiğe açılarak proje güzergahının yüzde 50 kısmından fazlası tamamlandı

    Hâlihazırda ise trafiğe açılan kısmın devamında kalan Çatak 2 köprülü Kavşağı ile Çukurçayır Köprülü Kavşağı arasındaki 6,8 kilometre uzunluğundaki kısımda çalışmalar sürüyor. Çalışmaların sürdüğü bu kesimde Bahçecik Tüneli (Çift tüp -534 metre) ile Boztepe Tünelinde (Çift Tüp- 673 metre) kazı ve tahkimat işleri tamamlanmış olup Cephanelik, Yenicuma1, Yenicuma 2 ve Boztepe Köprülü Kavşakları ile Çukurçayır 1 Tünelinin (Çift tüp-340 metre) yapım çalışmaları sürüyor.

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor #3

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor #4


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