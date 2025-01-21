Trabzon'da sağlık turizmi hareketlendi

AA

Trabzon limanlarına kruvaziyerler yanaşıyor, yaylalarında turistler geziyor.

İklim değişikliğinin de etkisiyle turizme her yıl olduğundan daha fazla kucak açan kentte sağlık turizmi de ivme kazandı.

Trabzon'a 2024'te gelen 34 bin 123 turist sağlık hizmetinden yararlandı

Turistlerin en çok tedavi gördüğü branşlar nöroloji, ortopedi, üroloji, gastroloji, kadın doğum ve genel cerrahi olarak sıralandı.

Sağlık turizmi potansiyelinde her geçen yıl ivme kazanan Trabzon'a 2024 yılında gelen 34 bin 123 turist hastanelerde tedavi gördü.

Kente gelen turistler, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yanı sıra 6 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 2 tıp merkezi, 7 özel poliklinik, 13 özel muayenehane ve 4 acente ile toplam 36 merkeze başvuruda bulundu.

TURİSTLER 29 ÖNCELİKLİ HİZMETTEN YARARLANDI

Trabzon'da 2024 yılında 34 bin 123 turist; nöroloji, ortopedi, üroloji, gastroenteroloji, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarında olmak üzere 29 öncelikli hizmetten yararlandı.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELENLERİN ÜLKELERİ

Sağlık turizminden yararlanan turistlerin geldiği ülkeler ise Gürcistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt, Almanya, Rusya, Katar, Umman ve Ukrayna olarak sıralandı.

GEÇEN YIL 5 BİN TURİST SAĞLIK İÇİN TRABZON'U TERCİH ETTİ

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 2024 yılında 5 bin civarında hastamız sağlık turizmi verilen birimlerimizden bu şekilde istifade ettiğini ve sağlık turizminin Trabzon'un turizm ayağında önemli bir çalışma sektörü olduğunu söyledi.

"VERİLEN HİZMETİN YANSIMALARINI GÖRÜYORUZ"

Verilen hizmetin gittikçe artan oranda yansımalarını gördüklerine işaret eden Usta, geçen yıl en çok Gürcistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan kente turist geldiğini belirterek, "Sonrasında Kuveyt, Almanya ve Rusya gibi ülkelerden turistler, sağlık turizmi anlamında ilimizden istifade etmektedir." diye konuştu.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN GERÇEKTEN UMUTLUYUZ"

Usta; nöroloji, ortopedi, üroloji, gastroenteroloji, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarının öne çıktığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Bu da bizim güçlü yanlarımızı görmemizi sağlamakta. Onlarla ilgili iyileştirmeleri yapmaya gayret etmekteyiz. Aynı zamanda diğer öne çıkabilecek branşları da görerek, onlarla ilgili de yine destekleme çalışmalarını ve oradaki hissedilebilir yapıyı oluşturmaya da gayret etmekteyiz. Sağlık turizminden işin özünde gerçekten umutluyuz.

"ÇOK MEMNUN KALDIM"

Tedavisi için Gürcistan'dan gelen ve KTÜ Farabi Hastanesi'nde dalak ameliyatı olan Aslan İbragimov, arkadaşları ve akrabalarının tavsiyesi üzerine Trabzon'u tercih ettiğini söyledi.

İbragimov, daha önce Gürcistan'da hastalığıyla ilgili sonuç alamadığına değinerek, "Türkiye'ye geldik. Burada bir sonuç elde ettik ve ameliyat oldum. Şu an daha iyiyim." dedi.

Kontrolü için yeniden hastaneye geldiğini belirten İbragimov, "Bütün çalışanlara ve hocalara çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel yardımcı oldular ve ilgilendiler. Buradan çok memnun kaldım." diye konuştu.