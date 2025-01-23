Trabzon'un Türk somonu ihracat geliri arttı

AA

Türk somonu giderek dünyada daha fazla ilgi görüyor.

Somon daha çok Doğu Karadeniz'de yetiştiriliyor ve Trabzon da başı çekiyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, kentten geçen yıl 16 ülkeye Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İHRACATI MİKTARDA DA DEĞERDE DE ARTTI

Trabzon'dan 2024'te yapılan somon ihracatı 2/23'te yapılana göre miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 18 artış gösterdi.

Kobya, Trabzon'dan 2023'te 17 bin 544 ton karşılığı 105 milyon 242 bin 206 dolarlık Türk somonu ihraç ediğini belirterek, "İlimizden geçen yıl ise 19 bin 811 tonluk somon ihracatından 124 milyon 83 bin 454 dolar kazanç sağlandı. Böylece kentten geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 18 arttı." dedi.

SOMONA EN BÜYÜK İLGİ RUSYA'DAN

Kobya, kentin Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, bu ülkeye 89 milyon 435 bin 386 dolarlık ürün ihraç edildiğini vurguladı.

İKİNCİ SIRADA VİETNAM VAR

Rusya Federasyonu'nu 20 milyon 639 bin 150 dolarla Vietnam'ın, 4 milyon 704 bin 447 dolarla da Belarus'un takip ettiğine dikkati çeken Kobya, önceki yıldan farklı Filipinler, Almanya, İsveç ve İspanya'ya bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldığını kaydetti.