Trafik sigortasında zam hesabı değişti Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda yayınlanan karara göre, trafik sigortasında zam oranı için belirlenen tavan fiyat, maliyet endeksine göre belirlenecek.

ensonhaber.com

Fiyat artışlarının sürmesi nedeni ile araç sahiplerinin edindikleri araçların değeri de sabit kalmadığı için trafik sigortasını hesaplarken yeni bir sisteme gidilmeye karar verildi.

Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve asgari ücret artışlarının da içinde bulunduğu bir maaliyet hesaplaması uygulamaya girecek.

Detaylarının daha sonra netleşeceği yeni uygulamada asgari ücretin değerlendirilme kararı, gelirini bu seviyeden elde edenler olduğu için alındı.

Trafik sigortasına bu yılın ilk 4 ayında yüzde 30'un üzerinde zam geldi.

Hesaplama değişti

Mayıs ayıyla birlikte zam hesabı değişti. Artık zam üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek.

Trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) belirliyordu.

Poliçeler tavan fiyatın üzerinde satılamıyor

Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.

Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama değişecek.

Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek.

Buna göre mayısta zam oranı ise yüzde 3 oldu.

2024'ün ilk aylarındaki zam oranları

Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı.

Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3.

Maliyet endeksi

Maliyet endeksini, hasar ödemelerini etkilediği için en fazla asgari ücret artışı oranı baz alınabilecek.