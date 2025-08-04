Trump, gümrük vergisi gelirlerini halka dağıtmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde diğer ülkelere gümrük vergisi açıklamış ve küresel piyasalar bu açıklamanın etkisinde kalmıştı.

Trump, gümrük vergileri bir süre erteledi ve ikili anlaşmalara gitti.

Trump, ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinden elde edilen gelirin bazı vatandaşlara aktarılabileceğini söyledi.

GÜMRÜK VERGİSİ GELİRİ HALKA TEMETTÜ ŞEKLİNDE DAĞITILABİLİR

Trump, bugün makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vatandaşlarına bir para aktarımı veya temettü olabilir, orta ve düşük gelirliler için bir temettü dağıtımı şeklinde ödeme gerçekleştirilebilir." dedi.