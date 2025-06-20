Trump ve Musk'ın sözlü atışması platin fiyatlarını yükseltti

Emtia piyasasında; ticaret savaşları, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen politikaların etkisiyle sert dalgalanmalar görülürken platin fiyatları, rekor kırmaya devam ediyor.

Analistler, platinin öne çıkmasındaki diğer noktanın da ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilimin olduğunu vurguladı.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 43 KAZANDIRDI

Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.352,08 dolar ile Eylül 2014'ten bu yana yılın en yüksek seviyesini test ederek yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesini görürken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 43'ün üzerinde kazandırdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DESTEĞİN AZALACAĞI BEKLENTİSİ

Bu gerilimle ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağına yönelik beklentilerin artmaya başladığını aktaran analistler, platinin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde, yani elektrikli olmayan, egzozlu otomotivlerde kullanılan ürünlerden biri olduğunu ve yoğun talep gördüğüne dikkati çekti.

ÇİN KAYNAKLI ETKİLER

Platinde Çin kaynaklı etkiler de öne çıktı. Çin'de son dönemde mücevherat talebi artış kaydetti.

Çin'in nisan ayında ciddi anlamda platin ithalatı gerçekleştirdiğini vurgulayan analistler, bunun da doğal olarak platin talebini artırdığını belirtti.

Dünya Platin Yatırım Konseyi Asya Pasifik Başkanı Weibin Deng, platindeki son artışın ana nedenlerinden birinin platinin fiyatlarının altına göre düşük kalması olduğunu belirtti.

"Altının ons fiyatında artan jeopolitik risklerden dolayı görülen yükseliş Çin'deki mücevher talebi için olumsuz bir etkiye sahip oldu. Altın mücevherat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yönünü platine çevirdi." değerlendirmesinde bulunan Deng, dünyanın tüm bölgelerinde bu yıl platinden yapılan mücevher talebinin artabileceğini kaydetti.

Deng, 2025 yılında platinden yapılmış mücevher talebinin Avrupa'da yüzde 7, Kuzey Amerika'da yüzde 8 ve yüzde 5 artacağı öngörüsünde bulundu.