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Trump'ın etkisiyle altında yükseliş frene bastı

Trump'ın etkisiyle altında yükseliş frene bastı Ons altının 3 bin 500 dolara çıkan zirvesi ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri ve Fed Başkanı Powell'a yönelik söylemleri ile düşüşe geçti.