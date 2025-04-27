Trump'ın etkisiyle altında yükseliş frene bastı

Küresel ticaret savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jorome Powell'a yönelik açıklamalarıyla birlikte rekor seviyelere yükselen altın, aşağı yönlü ivme gösterdi.
Çin'in gümrük vergilerini düzenleyeceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı mesajları, riskli varlıklara talebi artırırken; altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
TRUMP SÖZLERİNİ GERİ ALDI
Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.
ONS ALTIN DÜŞTÜ
Söz konusu gelişmeler sonrası ons altın 3 bin 319 dolardan işlem görmeye başladı.
Buna rağmen ons altın, yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 25 kazandırdı.
GRAM ALTIN GERİLEDİ
Gram altın ise 4 bin 100 liradan işlem görüyor.
Günlük değer kaybına rağmen gram altında aylık kazanç yüzde 11'den fazla.
Yılbaşından bu yana getiri 40'a yakın.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 4 bin 100 lira
Çeyrek altın: 6 bin 952 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 327 lira
Tam altın: 27 bin 810 lira
Yarım altın: 13 bin 905 lira
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