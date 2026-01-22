Trump'ın ilk yılında borsaların performansı karışık seyretti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son bir yıldır ABD'nin "muhteşem yedilisi"nin hisseleri karışık seyirde ilerledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez bu göreve başlamasının ardından geçen bir yılda, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft ve Nvidia'nın hisseleri değer kazanırken Meta ile Tesla yatırımcısına kaybettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez göreve başlamasının ardından geçen bir yılda, “muhteşem yedili” olarak adlandırılan teknoloji devlerinin performansı farklılaştı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk yılında ABD borsaları genel olarak yükseldi.

Ancak “muhteşem yedili” içinde kazananlar ve kaybedenler net biçimde ayrıştı.

Nvidia ve Alphabet güçlü performans gösterirken Meta ve Tesla negatif ayrıştı.

TRUMP DÖNEMİNDE ABD BORSALARININ PERFORMANSI

-Dow Jones: + yüzde 11,5

-S&P 500: + yüzde 13,3

-Nasdaq: + yüzde 16,9

HİSSE BAZINDA DEĞİŞİM (%)

(Üç dönem karşılaştırılıyor: Trump dönemi, 2024, 2025)

ALPHABET

-Trump dönemi: yüzde 63,1

-2024: yüzde 35

-2025: yüzde 65

NVIDIA

-Trump dönemi: yüzde 29,3

-2024: yüzde 171

-2025: yüzde 39

APPLE

-Trump dönemi: yüzde 7,3

-2024: yüzde 30

-2025: yüzde 9

MICROSOFT

-Trump dönemi: yüzde 5,9

-2024: yüzde 12

-2025: yüzde 15

AMAZON

-Trump dönemi: yüzde 2,2

-2024: yüzde 44

-2025: yüzde 5

META

-Trump dönemi: -yüzde 1,4

-2024: yüzde 65

-2025: yüzde 13

TESLA

-Trump dönemi: -yüzde 1,7

-2024: yüzde 62

-2025: yüzde 11

PİYASA DEĞERİ (TRİLYON DOLAR)

-Nvidia: 4,3

-Alphabet: 3,9

-Apple: 3,6

-Microsoft: 3,4

-Amazon: 2,5

-Meta: 1,5

-Tesla: 1,4