Trump'ın Ticaret Bakanı adayı gümrük vergilerinin yükseltilmesi yanlısı Lutnick

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesi yavaş yavaş şekilleniyor.

Trump, kritik öneme sahip olan Ticaret Bakanlığı görevine, aracı kurum Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'i aday gösterdi.

Gümrük ve ticaret politikasını Howard Lutnick yürütecek.

Lutnick, ABD'nin Çin'e karşı silah gibi kullandığı bakanlığın başına gelmesi durumunda ticaret ve gümrük politikasını yönetme sorumluluğunu üstlenecek.

Aracı kurum BGC Group'u da yöneten Lutnick, ticari gayrimenkul hizmetleri sunan Newmark Group ile Wall Street'in en büyük bankalarından bazılarının sahibi olduğu FMX platformunun da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

TRUMP'I DESTEKLEDİ

Trump'ı uzun süredir tanıyan ve destek veren Lutnick, imalat sanayi tesislerinin ABD'ye tekrar kazandırılması, gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve kripto para kullanımının yaygınlaşması politikalarını savunuyor.

Trump dün yaptığı açıklamada, Lutnick'in aynı zamanda ABD Ticaret Temsilciliği makamı için de "doğrudan sorumluluğa" sahip olacağını söylerken ekibi Lutnick'in dış ticaret politikasından sorumlu en yüksek makam olan ABD Ticaret Temsilciliği görevine de getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklamada bulunmadı.

ABD, ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİLERİN ÇİN'E ULAŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'nin ürettiği teknolojilerin Çin tarafından askeri avantaj sağlamak için kullanılacağından endişe eden Washington, birkaç yıldır Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumları kullanarak teknolojinin Çin'e ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

ÇİN'E YARI İLETKEN SATIŞI YASAK

Son dönemde özellikle yarı iletkenler ve bunları üretmek için kullanılan ekipmanın Çin'e satışı engelleniyor.