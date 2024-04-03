TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK verilerine göre enflasyon martta, beklentilerin altında bir oranla aylık yüzde 3,16 arttı ve yıllık yüzde 68,50 oldu.

ensonhaber.com

Ekonomi yönetimi enflasyonun düşmesi için program yürütüyor ve hedef 2024'ün ilk yarısından sonra düşüşe geçişin başlaması doğrultusunda.

Bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Yıllık en az artış gösteren ana grup: Giyim ve ayakkabı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup: Eğitim

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

Aylık azalan ana grup: Alkollü içecekler ve tütün

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup: Eğitim

Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 71,89, aylık yüzde 3,14 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

2024’ün enflasyon verileri

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,70 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu. Şubatta ise enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Enflasyon beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE’nin yüzde 3,67 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörüldü.

Enflasyon hedefi

Ekonomi yönetimi, enflasyonun 2024’ün ortasında inişe geçeceğini ve 2026’da tek haneli rakamlara inmesi için program yürütüyor.