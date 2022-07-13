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    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 0,3 puanlık azalış ile 10,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:30
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik verilerini paylaştı.

    İşsiz sayısı 56 bin kişi azaldı

    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.

    İşsizlik oranı yüzde 0,3 geriledi

    İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

    İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı #1

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8

    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu.

    Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,6

    İş gücü 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,3

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı #2

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat

    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı #3

    Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 22,4

    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı #4

    Temel iş gücü göstergeleri

    Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

    TÜİK, mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı #5


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