TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 100,7 olan endeks, nisanda yüzde 1,5 gerileyerek 96,4 değerine indi.

TÜKETİCİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİ ARTTI

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi. Açıklanan verilere göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 83,6'e çıktı.

REEL KESİM, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜVEN ENDİKSİ GERİLEDİ

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,1 gerilemeyle 109,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,8 düşüşle 111,6, değerini aldı.