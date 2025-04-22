Tüketici güven endeksi 83,9 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici güven endeksini paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 85,9 iken nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.

Alt kalemler incelendiğinde, tüketicilerin hem mevcut durum hem de geleceğe dair beklentilerinde olumsuz bir tablo gözlemleniyor:

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,5 düşüşle 69,1’e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, yüzde 0,5’lik hafif bir düşüşle 84,3'e indi. Bu, geleceğe dair bireysel ekonomik beklentilerde temkinli bir iyimserliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, yüzde 2,2 azalarak 82,8 oldu.

TÜKETİCİ HARCAMALARINI ERTELEDİ

En dikkat çeken kalem ise dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi oldu. Bu endeks mart ayındaki 103,2 seviyesinden 99,3'e gerileyerek yüzde 3,8’lik bir düşüş yaşadı.

Bu durum, tüketicilerin büyük harcamaları ertelemeye başladığını gösteriyor.