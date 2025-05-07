Tüpraş, Petrol-İş Sendikası ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı

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Tüpraş ve Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olacak.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre 2025, 2026 ve 2027 yılları için ayrı ayrı oranlar belirlenerek kayıt altına alındı.

KARAR KAP'TA YAYIMLANDI

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuru şöyle:

Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere;

2025 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİ İÇİN YÜZDE 35