Turizm sektöründe hareketlilik tam gaz devam ediyor

Sonbaharın ilk ayı bitmek üzere ama geçen yılların aksine bu durum yaz sezonunun bitmesine neden olmuyor. Koronavirüs salgınından ertelenen tüm tatiller sıcak bölgelerde kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını, kongre ve spor turizmiyle de hareketliliğin devam edeceğini söyledi.

TURİZM SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Seyahat hareketliliğinin yeniden başlaması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi olan Türkiye, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

BU YIL YAZ SEZONU UZADI

Kıyı bölgelerinde yaz sezonu uzarken, iç bölgelerde ise kış sezonuna yönelik kayak ve termal turizmi hareketleniyor.

Bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçiren sektör, 2022'de daha fazla turisti misafir etmeyi planlıyor.

KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİNİN RAKAMLARINA ULAŞMAK AMAÇLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektör, turizmde 2019 rakamlarına ulaşılması için iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor.

AŞILAMANIN ARTMASININ ETKİSİ YAŞANIYOR

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, sektörün bu yıl geçen yıla göre özellikle aşılanma oranlarının artmasıyla daha iyi bir sezon yaşadığını söyledi.

İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARMASI PAZARI HEREKETLENDİRDİ

Turist ve gelir rakamlarının geçen yılın üzerinde, rekorların kırıldığı 2019'un ise altında seyrettiğini belirten Çorabatır, İngiltere'nin, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarın da hareketlendiğini dile getirdi.

2022 REZERVASYONLARI BAŞLADI

İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden Çorabatır, "İngiltere'deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yolları'nın hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman'a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz." dedi.

"TURİZM AÇISINDAN 2022 ÇOK GÜZEL GEÇECEK"

Çorabatır, geçen yıl salgın nedeniyle açılamayan otellerin bulunduğunu, bu yıl ise otellerin açık kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Akdeniz Bölgesi'nin kendisine özgü müşteri profili var. Ege Bölgesi'nde de belli doluluklar yaşandı, Çeşme, Bodrum, Fethiye. Marmaris yangın çıkana kadar önemli gelişme gösterdi. Kapadokya, Denizli bölgesi de iyi bir göstergeye ulaştı. İstanbul'da belli kalitedeki otellerde dolulukların iyi olduğunu tespit ettik fakat normalleşme sanayide turizmcilerden daha önce olduğu için özellikle sanayi olan bölgelerdeki otellerimizde belli doluluklar yaşandı.

KAYAK VE TERMAL TURİZM İLE KIŞ TURİZMİNE TALEP OLACAK

Önümüz kış, hem kayak hem termal otellerimizle ilgili taleplerin olacağını tahmin ediyoruz. Kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını görmekteyiz. Kongre ve spor turizmiyle kış sezonunda da hareketlilik devam edecektir. Tabii her şey vaka sayısına ve aşılanma oranına bağlı."

"GELECEK YILLARA ODAKLANDIK"

Bu yılı hiçbir dönemle mukayese etmediklerini söyleyen Çorabatır, sektör olarak gelecek yıllara odaklandıklarını dile getirdi.

Çorabatır, salgına rağmen Türkiye'nin turizmde başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Dünyada seyahat endüstrisinin durakladığı bir süreçte Türkiye olarak gerek Güvenli Turizm Sertifika Programı gerek Turizm Geliştirme Ajansı gerekse sektör temsilcileri olarak elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Vaka sayıları düştüğü, aşılanma arttığı takdirde 2022'de çok güzel bir sezon yaşayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.