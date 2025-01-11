Turizmde birbiriyle yarışan iller

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2024'ün ocak ve kasım ayları arasında toplam 57 milyon 363 milyon 350 turist Türkiye'ye giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış kaydedildi.

EN ÇOK TURİST GİRİŞİ YAPILAN İLLER

Ocak-ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle şekilde gerçekleşti:

1- İSTANBUL

İstanbul - Yüzde 34,30 (17 milyon 163 bin 403 turist)

2- ANTALYA

Antalya - Yüzde 31,27 (15 milyon 647 bin 876 turist)

3 EDİRNE

Edirne - Yüzde 8,98 (4 milyon 494 bin 679 turist)

4- MUĞLA

Muğla - Yüzde 7,30 (3 milyon 652 bin 159 turist)

5- İZMİR

İzmir - Yüzde 3,31 (1 milyon 653 bin 978 turist)