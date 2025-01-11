Turizmde birbiriyle yarışan iller
Özel Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2024'ün ocak ve kasım ayları arasında toplam 57 milyon 363 milyon 350 turist Türkiye'ye giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış kaydedildi.

EN ÇOK TURİST GİRİŞİ YAPILAN İLLER

Ocak-ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle şekilde gerçekleşti:

1- İSTANBUL

İstanbul - Yüzde 34,30 (17 milyon 163 bin 403 turist)

2- ANTALYA

Antalya - Yüzde 31,27 (15 milyon 647 bin 876 turist)

3 EDİRNE

Edirne - Yüzde 8,98 (4 milyon 494 bin 679 turist)

4- MUĞLA

Muğla - Yüzde 7,30 (3 milyon 652 bin 159 turist)

5- İZMİR

İzmir - Yüzde 3,31 (1 milyon 653 bin 978 turist)

İLGİLİ HABER Muğla 2024'te 3,7 milyon yabancı turistle rekor kırdı
İLGİLİ HABER Antalya'da 'sömestir' rezervasyonları hareketlendi
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar