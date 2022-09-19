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    Türk balı ihracatı yüzde 80 arttı

    Türkiye'de arıcılık, zor şartlarda ve iklim değişikliklerine karşı mücadele ederek yapılırken bu çaba her geçen yıl ihracatı da artırıyor.
    • 19.09.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:48
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    Türk balı ihracatı yüzde 80 arttı

    Türkiye'nin bal üretimi konusunda kalite ve lezzetle tüm dünyaca aranılan bir merkezi olduğu rakamlara da yansıyor.

    Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 29 milyon 982 bin 111 dolara ulaştığı bildirildi.

    57 ülkeye bal satıldı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yılın 8 ayında 57 ülkeye bal satıldığını söyledi.

    Miktar bazında satış yüzde 130 arttı

    Bu dönemde 11 bin 432 ton bal ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 130 artış sağlandığını aktardı.

    ABD, İspanya ve Almanya en fazla ürün alan ülkeler arasında

    Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade ederek, "Bu dönem ABD'ye 11 milyon 31 bin 296, İspanya'ya 4 milyon 477 bin 118 ve Almanya'ya da 4 milyon 66 bin 311 dolarlık bal satıldı." dedi.

    AA'nın haberine göre, bal ihracatında ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Kalyoncu; Slovenya, Peru, Danimarka, Lübnan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Venezuela, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e bu dönem bal satıldığını kaydetti.

    bal

    Bal üreticileri yılın kalan 4 ayında da iddalı

    Kalyoncu, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu kaydederek, "Bal ihracatına güzel başlangıç yaptık ve bu doğrultuda son 4 ayı da ihracat artışıyla geçireceğimize inanıyoruz. Yıl sonu ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.


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