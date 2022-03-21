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    Türk çayı ihracattan 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı

    Türkiye'den yılın ilk 2 ayında 70 ülkeye 3 milyon 40 bin 290 dolarlık çay ihraç edildi. Yetkililer ihracattaki başarının iç piyasada da sürmesini beklediklerini dile getirdi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 17:50
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    Türk çayı ihracattan 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Ocak-Şubat 2022'de Birleşik Krallık, Almanya ve KKTC başta olmak üzere 70 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

    Türkiye'nin yılın 2 aylık döneminde 1.042 tonluk çay dış satımı olduğunu belirten Kalyoncu, söz konusu satıştan 3 milyon 40 bin 290 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

    ÇAY İHRACATININ YÜZDE 19'U RİZE'DEN

    Kalyoncu, ülke çay ihracatının yüzde 19'unun Rize'den gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Rize'den ocak-şubat döneminde Belçika, Hollanda ve KKTC başta olmak üzere 12 ülkeye 295 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 574 bin 569 dolar kazanıldı." diye konuştu.

    Türk çayı ihracattan 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı #1

    "ÇAY İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

    Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

    "2022 yılına iyi bir başlangıç yapan çay ihracatımızın önümüzdeki dönemde de artış trendini sürdüreceğine inanıyoruz. Özellikle pandemi etkisinin önemli ölçüde yurt dışı piyasalardan kalkmış olması, turizmin hareketlenecek olması, halka açık alanların faaliyete her geçen gün geçmeye başlaması çay tüketimini artıracağından bu gelişmelere bağlı çay ihracatının da artacağından ümitliyiz."

    Türk çayı ihracattan 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı #2


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