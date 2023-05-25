Türk firmaları ABD pazarına odaklandı Türkiye'nin ihracat pazarı hedeflerinin arasında ABD önemli bir tutuyor. Türk firmaları bu kez ABD pazarından 850 milyon dolarlık ciro bekliyor.

AA

Hububatçılar tarafından ABD’ye 2022’de 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ABD’de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ABD ile yaptıkları ticaretin her geçen yıl arttığını belirterek, hedeflerini 800-850 milyon dolar arasında olarak açıkladı.

Dünyanın dört bir tarafından şekerleme, çikolata, bisküvi, atıştırmalık ürünler, hazır yiyecekler ve dondurma üreticilerinin katıldığı ABD’nin Şikago kentinde bu yıl 26’ncı kez düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı "Sweets & Snacks Expo 2023" fuarına Türk şirketler yoğun ilgi gösterdi.

23 Türk firması fuara katıldı

Fuara, Türkiye 13’üncü kez milli katılım organizasyonu düzenledi. ABD’de düzenlenen fuarda; 23 Türk firması yer aldı.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ABD raflarında her geçen gün etkinliği artan Türk markalarının; ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen fuarda ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Taycı, Türk ürünlerine ABD’de her geçen gün rağbetin arttığına dikkati çekerek, 2023 için ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 15-20 artış beklediklerini, ihracatın 800-850 milyon dolar arasına çıkabileceğini söyledi.

"Ne kadar temas kurulursa ticaretimizi daha çok artıracağımıza inanıyoruz"

ABD’den alım heyetlerini Türkiye’ye getirdiklerini, sektörel satın almacıları üreticilerle buluşturduklarını ifade eden Taycı, şöyle konuştu:

Sonrasında Türkiye’deki üreticilerimizi, firmalarımızı alıp ABD’ye götürüyoruz. Türk firmalarımızı ABD’de büyük alıcılarla buluşturuyoruz. ABD’nin Şikago, New York, Las Vegas ve Miami gibi çeşitli bölgelerinde gıda ile ilgili düzenlenen tüm organizasyonlarda İHBİR olarak yer alıyor ve buradan edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşıyoruz.

Bu organizasyonlara üyelerimizin katılması için yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü, o ülkenin kültürünü öğrenirsek daha fazla ticaret yapabileceğimizi biliyoruz. Ne kadar temas kurulursa ne kadar ülke ziyaret edilirse ticaretimizi daha çok artıracağımıza inanıyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahıl Koridoru, Türkiye'nin siyasi ve bürokratik çok önemli zaferlerinden "

ABD’de düzenlenen fuarda Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’nin girişimleriyle oluşturulan "Tahıl Koridoru" hakkında da değerlendirmeler yapan Taycı, Tahıl Koridoru'nun Türkiye'nin siyasi ve bürokratik çok önemli zaferlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.