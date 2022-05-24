Türk halkı için en güvenilir yatırım 'altın'

Yatırım tercihleri ile ilgili yapılan bir araştırma; vatandaşların altını birinci sırada tuttuğunu, emlakın ikinci, dövizin üçüncü ve banka faizinin ise dördüncü sırada geldiğini ortaya konuldu.

Areda Survey’in gerçekleştirdiği “yatırım tercihlerini” inceleyen araştırmanın sonuçları, Türk halkının yüzde 42,9’luk oranla, bugün bir yatırım yapması halinde en çok altını tercih ettiğini belgeledi.

"Yüzde 57,4’lük oranla altın ve yüzde 26,9 ile gayrimenkul yatırımı yapılıyor"

Araştırma şirketinin Nisan 2021 tarihinde yaptığı ve 2 bin kişiye yönelttiği "Sosyometre" araştırmasında da katılımcılara yöneltilen "Yatırım konusunda hangisine en fazla güveniyorsunuz" sorusuna yüzde 57,4’lük oranla altın ve yüzde 26,9 ile gayrimenkul yanıtı verilmişti.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların diğer yatırım tercihleri; yüzde 27,9 gayrimenkul, yüzde 23,7 döviz, yüzde 3,1 banka faizi, yüzde, yüzde 1,9 kripto para ve yüzde 1 borsa oldu.

Altına yatırım yapmak isteyenler yüzde 42,9

Araştırma şirketi Areda Survey, 1.100 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma kapsamında katılımcılara, “Bugün yatırım yapacak olsanız hangisine yatırım yaparsınız?” sorusunu yönelterek, halkın parasını değerlendirme tercihlerini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42,9’luk kısmı altına yatırım yapacağını ifade ederken, bu cevabı verenlerin yüzde 45,9’unu kadınlar, yüzde 42,2’sini ise erkekler oluşturdu.

Dövize yatırım arttı

Nisan 2021 tarihinde yapılan araştırmada, yüzde 8,2 ile döviz en fazla güvenilen yatırım araçlarından biri olurken, Mayıs 2022 tarihinde yapılan araştırmada dövizi yatırım tercihi olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 23,7 şeklinde belirlendi. Bu tablo vatandaşın yatırım tercihinde döviz yükselişini gözler önüne serdi.

Altın, en güvenilir yatırım

Gayrimenkul ise daha çok uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşünülmekte ve altına göre elden çıkarılarak paraya dönüştürülmesi daha geç olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, gayrimenkul vatandaşın en çok güvendiği ve tercih ettiği yatırım araçlarındaki yerini koruyor.

Altını gençler alıyor

Altına yatırım yapmayı düşünenler yüzde 50’lik oranla en çok gençler olurken, yüzde 45’lik oranla gençleri, orta yaş kesimi takip etti. Katılımcıların yüzde 27,4’lük diliminin gayrimenkule yatırım yapabileceği belirlenirken, yüzde 20,7’sinin ise yatırımda doları tercih ettiği tespit edildi. Kadın katılımcılar yüzde 28,9’la, erkeklerden daha çok gayrimenkul yatırımını tercih ederken, erkeklerin ise yüzde 21,1’le en çok dolar yatırımını tercih ettiği tespit edildi.

65 yaş üzere gayrimenkul yatırımcısı

DHA'nın haberine göre, öte yandan gayrimenkul yatırımını genç kesim yüzde 30’luk oranla daha çok tercih ederken, gençleri 65 yaş ve üzeri kesim takip etti. Dolar yatırımını da yine 65 yaş üzeri, daha çok tercih eden kesim oldu. Anket sonuçlarına göre yatırım için en az tercih edilen yüzde 1’lik oranla borsa olurken, yüzde 1,9’luk oranla borsayı kripto para takip etti.