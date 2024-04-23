Türk havacılık sektörüne yapılan yatırımlar meyvesini verdi Türkiye, ulaşındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, havacılık sektörü alanında yapılan yatırımlarla önemli başarılar elde etti.

AA

Türk havacılık sektörünün altyapı ve yeni filo yatırımlarıyla koronavirüs salgını sonrasında rakiplerine kıyasla hızla toparlandı.

Türkiye havacılık alanında ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

Ayrıca Türkiye'nin bayrak taşıyıcıları milyonları uçurdu.

Gurbetçilerin yolculukları ve turizm sektörü bu büyümeye katkı sundu.

Havacılık merkezi

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika pazarları için bir havacılık merkezi olması da sektördeki gelişmenin önemli unsurları arasında yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi, koronavirüs salgınının başladığı yıl olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kaldı.

Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı

Türkiye'nin havacılık altyapısına yönelik yatırımlarının bir neticesi olarak İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın lideri

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi geçen yıl da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en işlek yolcu havalimanı haline gelirken, hub bağlantılarında da küresel olarak ilk sıralarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı. İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla da havalimanı ağ rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Geçen yıl ülke genelinde günlük ortalama uçuş sayısı ise 3 bin 26'yı buldu.

Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısını en fazla artıran ülke

Türkiye, yüzde 16 artışla 2023'te Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısında en fazla artışı sağlayan ülke oldu. Türkiye'de geçen yıl ortalama günlük uçuş sayısı, 2019'un yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında 17 milyon 671 bin 971 yolcuyu misafir etti. Havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatları, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 237 bin 909 yolcuya ev sahipliği yapmıştı. Böylece söz konusu havalimanının yolcu sayısı yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)