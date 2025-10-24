Türk inşaat sektörü yurt dışında 9 ayda 9,2 milyar dolarlık iş üstlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nda sektörün geldiği son duruma dair bilgi verdi.

Raporda, küresel ve ulusal ölçekte ekonomik gelişmeler ile inşaat sektörüne ilişkin güncel veriler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Sektörün, yılın ikinci çeyreği itibarıyla üst üste 11 çeyrek büyüdüğüne işaret edilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat harcamalarının nominal olarak yüzde 48,1 artarak 2,29 trilyon liraya ulaştığı, reel olarak yüzde 20,2 yükseldiği aktarıldı.

Buna karşın yatırımların büyük ölçüde kamu kaynaklı olduğuna dikkat çekilen raporda, "Özel sektörün zayıf talep karşısında temkinli davranması ve konut talebinde kredi koşullarının sınırlayıcı etkisi, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratmıştır. Aynı dönemde gayrimenkul sektörü zayıf da olsa büyüme eğilimini sürdürmüş, Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyen gayrimenkul faaliyetleri zayıf bir performans sergilemiştir." ifadesi kullanıldı.

TÜRK MÜTEAHHİTLER BU YIL EN ÇOK ROMANYA'DA İŞ ÜSTLENDİ

Türk inşaat sektörünün uluslararası arenadaki güçlü konumunu bu yılın 9 ayında da koruduğuna dikkat çekilen raporda, sektörün bu dönemde yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 yeni proje üstlendiği belirtildi. Raporda, bu dönemde en fazla iş üstlenilen ülkeler arasında 4 milyar dolarla Romanya'nın ilk sırada, 1 milyar dolarla Irak'ın ikinci sırada yer aldığına işaret edildi.