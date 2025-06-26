TÜRK-İŞ, Diyarbakır'dan seslendi: Haklı talebe makul cevap istiyoruz

Kamu Çerçeve Protokolü'nde zam pazarlıkları süreci devam ediyor.

Diyarbakır DSİ Bölge Müdürlüğü'nde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyarbakır'dan iktidara şöyle seslendi:

Kamu işçisinin, TÜRK-İŞ'in, buradaki Devlet Su İşleri'nin taleplerine, zaman yok inanın kulak verin. Yarın öbür gün geç olur kaçan trene binemezsiniz.



Evimizde huzur, işimizde huzur istiyoruz. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz.

15 TEMMUZ'DAN SONRA GREVE GİDİLEBİLİR

Bu haklı talebe, bir an evvel ülkeyi yönetenler makul cevap vermezlerse, en geç ayın 15’inden (Temmuz) sonra Karayolları, Demiryolları grev kararı alacaklar.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ SÜRECİ:

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin belirlenme süreci devam ediyor.

İLK TEKLİF

Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİLERİ İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde yeni teklifin beklendiği ifade edilmişti.

KAMU İŞÇİSİNİN GÜNLÜK EN AZ 1.800 LİRA TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.