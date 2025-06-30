TÜRK-İŞ, 'Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı

Kamu işçilerinin zammında pazarlık aşaması devam ediyor.

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisini kapsayan zam görüşmelerine ilişkin "Kamu Koordinasyon Kurulu"nu topladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık." diye konuştu.

"NE TOPLUMUN NE DE İŞÇİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYAMADI"

Genel Merkez'de gerçekleşen toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, söz konusu rakamların ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılamadığını söyledi.

Hükümete verilen zam teklifini eleştiren Atalay, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık. Ülkenin tüm alanlarında siyasi iktidar zaten duyması gerekeni duydu. Bu teklifi verenler ise hala ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Kasıtlı mı yapıyorlar, onu da bilmekte zorlanıyorum." diye konuştu.

EYLEM KARARLARINA DEVAM

Alınan eylem kararlarına devam ettiklerini ve ilave eylemlerin de olacağını belirten Atalay, şunları kaydetti:

İş yerinde ve evde huzur yoksa ülkede de huzur yoktur. İfade ediyoruz, masa başında bir an evvel bitirelim, bizi ülke gündeminden çıkarın diye ama maalesef öyle bir noktaya geliyorlar ki bizi asgari ücretlilerle, emeklilerle, işsizlerle imtihan yapmaya kalkıyorlar. Grev zamanı geldiğinde herkes noksansız uygulayacak. Bununla ilgili hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Yapar mıyız, yapmaz mıyız, nasıl yaptığımızı kamuoyu da yakından görür. Bizim sıkıntımızı çözün, bizi ülke gündeminden çıkartın.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİNE SON ZAM TEKLİFİ:

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10

2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 7 , ikinci 6 ay için Yüzde 5

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ:

Günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25

Yüzde 10 refah payı

Kıdem zammı