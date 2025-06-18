TÜRK-İŞ'ten haziran sonunda grev kararının gelebileceği açıklaması

Haber Merkezi

Toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in verdiği ilk teklifi yetersiz bulduklarını belirtmişti.

Kamu işçileri daha önce açıkladıkları gibi bugün, bütün sendika yöneticilerinin katılımıyla Ankara, Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü.

TÜRK-İŞ üyeleri, ekonomik taleplerini ve hak arayışlarını dile getirdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada haziran sonunda grev kararının gelebileceğini açıkladı.

KAMUNUN VERDİĞİ İLK TEKLİF:

Kamunun daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİLERİNİN TALEBİ:

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

Bu artışın artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

"EN GEÇ TEMMUZ BAŞINDA GREV KARARI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Yürüyüşün ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyona bağlı bazı sendikaların grev kararına hazırlanmakta olduğunu duyurarak şöyle konuştu: